Шаман, шедший «изгонять Путина», помещён в психушку
Именующий себя шаманом Александр Габышев, шедший «изгонять Путина из Кремля», помещён в республиканский психоневрологический диспансер в Якутске. Как передает RT, об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения республики Саха.
Там уточнили, что диагностика психического состояния пациента будет базироваться на беседе с ним, а также на истории жизни и болезни. Лечение будет назначено в случае выявления патологии. При необходимости, будут привлечены социальные службы, отмечает Газета.ру.
Габышев в марте отправился пешком из Якутии в Москву. По его задумке, поход должен был продолжаться два года.
С весны он успел пройти около 3 тысяч километров и привлек группу поклонников. Сторонники Габышева, недовольные выборами в Бурятии, организовали несколько митингов в Улан-Удэ.
Накануне стало известно о задержании шамана полицией.
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