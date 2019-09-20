Шаман, шедший «изгонять Путина», помещён в психушку

20 сентября 201911:35

Именующий себя шаманом Александр Габышев, шедший «изгонять Путина из Кремля», помещён в республиканский психоневрологический диспансер в Якутске. Как передает RT, об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения республики Саха.

Там уточнили, что диагностика психического состояния пациента будет базироваться на беседе с ним, а также на истории жизни и болезни. Лечение будет назначено в случае выявления патологии. При необходимости, будут привлечены социальные службы, отмечает Газета.ру.

Экстрасенс и ведьма за Путина и против якутского шамана

Габышев в марте отправился пешком из Якутии в Москву. По его задумке, поход должен был продолжаться два года.

С весны он успел пройти около 3 тысяч километров и привлек группу поклонников. Сторонники Габышева, недовольные выборами в Бурятии, организовали несколько митингов в Улан-Удэ.

Накануне стало известно о задержании шамана полицией.

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Фото: instagram.com/sakhaday
ТЕГИ:ЯкутияПутинПсихиатрия