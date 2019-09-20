Шаман, шедший «изгонять Путина», помещён в психушку

Именующий себя шаманом Александр Габышев, шедший «изгонять Путина из Кремля», помещён в республиканский психоневрологический диспансер в Якутске. Как передает RT, об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения республики Саха.

Там уточнили, что диагностика психического состояния пациента будет базироваться на беседе с ним, а также на истории жизни и болезни. Лечение будет назначено в случае выявления патологии. При необходимости, будут привлечены социальные службы, отмечает Газета.ру.