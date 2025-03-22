СМИ: Шаман будет представлять Россию на «Интервидении»

Певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) примет участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

На проведение конкурса «Интервидение» выделили 750 млн рублей

«Россию представит певец Шаман», - отметил собеседник агентства.

Конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдет в Москве и Московской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что свое участие в конкурсе подтвердили уже более 20 стран.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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