СМИ: Шаман будет представлять Россию на «Интервидении»
22 марта 202509:48
Певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) примет участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Россию представит певец Шаман», - отметил собеседник агентства.
Конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдет в Москве и Московской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что свое участие в конкурсе подтвердили уже более 20 стран.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru