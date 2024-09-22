«Шаляпин наших дней»: На дом, где родился Shaman, повесили памятную табличку

«Здесь в 1991 году родился Ярослав Юрьевич Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN: Шаляпин наших дней, певец России славной и гордый лик», - говорится на табличке.



Установка доски нарушает городской закон о памятных знаках: их можно вешать лишь спустя три года после смерти артиста.

Мэр города Новомосковск Руслан Бутов заявил, что они не устанавливали эту табличку.

«Я пока не готов сказать, есть ли она вообще. Это не мы делали. Любая памятная доска размещается с основания решения собрания депутатов. У нас такого решения не было», — отметил он в беседе с изданием «Подъем».

Ранее возле музыкального колледжа им. Глинки, где учился Дронов, установили лавку со строчками из песни «Я русский».

Ранее в Магнитогорске и Нижнем Тагиле отменили концерты Shaman, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

