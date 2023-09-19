Шахрин заявил, что Шевчук обиделся на Путина
Лидер ДДТ Юрий Шевчук «обиделся» на президента Владимира Путина, считает лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин. Об этом музыкант рассказал в интервью YouTube-каналу «Татарка FM».
«Мне кажется, Шевчук обиделся на Владимира Путина, когда на всем известной встрече в 2010 году Путин спросил его "А вы кто?" Юра неглупый человек, он, конечно, понимал, что Путин знает, как его зовут. Мне кажется, тут просто дурацкая мальчуковая обида», — поделился Шахрин.
Кроме того, лидер «ЧАЙФа» напомнил, что Шевчук, который высказывался против специальной военной операции, всегда выступал против любого начальства.
«Поэтому с Юрой ничего сверхъестественного не случилось, он такой всегда», — заключил Шахрин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru