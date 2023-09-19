Шахрин заявил, что Шевчук обиделся на Путина

«Мне кажется, Шевчук обиделся на Владимира Путина, когда на всем известной встрече в 2010 году Путин спросил его "А вы кто?" Юра неглупый человек, он, конечно, понимал, что Путин знает, как его зовут. Мне кажется, тут просто дурацкая мальчуковая обида», — поделился Шахрин.

Кроме того, лидер «ЧАЙФа» напомнил, что Шевчук, который высказывался против специальной военной операции, всегда выступал против любого начальства.

«Поэтому с Юрой ничего сверхъестественного не случилось, он такой всегда», — заключил Шахрин.

