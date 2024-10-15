Путин включил Эрнста и Хабенского в состав Совета по культуре
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст вошёл в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Соответствующий указ подписал глава государства
Также в состав обновлённого совета вошли худрук и директор МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин, певец Ильдар Абдразаков, режиссёр Никита Михалков и глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Согласно документу, пост секретаря совета сохранил помощник президента Владимир Мединский, а заместителем Путина во главе этого совета остался глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Ранее Эрнст заявил о старте нового проекта для авторов песен, который станет «своего рода перезапуском» «Фабрики звезд», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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