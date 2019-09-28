Шахназаров: Марк Захаров создал огромный мир для нас

Художественный руководитель московского теaтрa Ленком, нaродный aртист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрaсте 85 лет. Об этом aгентству ТAСС сообщил директор теaтрa Ленком Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров скончaлся сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из мaгикaн», - скaзaл Вaршaвер.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН назвал Марка Захарова феноменом мировой культуры, который сделал то, что никому из режиссеров не удавалось.

«Я бы сказал, что Марк Анатольевич Захаров – феномен российской культуры, который, будучи театральным режиссером, был еще и выдающимся кинорежиссером. Таких феноменов, я честно говоря, и в мировой культуре не помню. Конечно, были попытки великих кинорежиссеров: Тарковского, Вайды - работать в театре. Были попытки театральных режиссеров: Эфроса, Фоменко - работать в кино, но никому это не удавалось за пределами своего поля.

А Марк Анатольевич, помимо того, что создал театр, воспитал плеяду великих актеров, еще и снял настоящие шедевры советского кино, такие как «Приключения барона Мюнхаузена» и «Обыкновенное чудо». Это уникальный случай», - считает Шахназаров.

Марк Захаров, по мнению собеседника НСН, занял особое место в отечественной культуре благодаря особому режиссерскому почерку и влиянию на зртителей.

«Он своей творческой энергией создал огромный мир, состоящий их фильмов и спектаклей, который мы будем еще долгое время изучать», - сказал Карен Шахназаров.

Ранее народные артисты России, актеры театра «Ленком» в эфире НСН рассказали, как восприняли уход из жизни художественного руководителя театра Марка Захарова.

