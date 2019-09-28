«Ошарашены. Не готовы». Актеры «Ленкома» о смерти Марка Захарова

Народный артист России, актер театра «Ленком» Виктор Раков в эфире НСН признался, что оказался не готов к печальной новости.

«Ошарашен. Это надо как-то пережить…Не готов», - прошептал Раков.

Народный артист, актер театра «Ленком» Сергей Степанченко в эфире НСН не смог подобрать слов в связи с уходом из жизни худрука «Ленкома» Марка Захарова.

«Я не готов к такой новости. Вы меня ошарашили», - ответил Степанченко.

Напомним, Марк Захаров 20 августа был госпитализирован в столичную клинику с двусторонним воспалением легких, откуда его выписали 9 сентября.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Он являлся художественным руководителем театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр «Ленком») с 1973. За 46 лет работы он поставил на сцене театра спектакли, ставшие культовыми для нескольких поколений россиян: «Юнона и Авось», «Тиль», «Поминальная молитва», «Шут Балакирев», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад», «Женитьба». Его и актеров «Ленкома» прославили фильмы: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт».

