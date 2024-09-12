Шахматист Карякин стал сенатором от Крыма в Совете Федерации
12 сентября 202417:35
Гроссмейстер Сергей Карякин назначен представлять интересы Республики Крым в Совете Федерации, сообщает «МК».
Решение об этом было принято в четверг, 12 сентября, на первом заседании госсовета региона.
Прежний сенатор от республики Сергей Цеков сложил свои полномочия. Он продолжит свою работу в качестве депутата Крымского парламента, куда был избран от партии «Единая Россия».
Ранее Карякин заявил, что не намерен просить FIDE о допуске к соревнованиям, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru