В Кремле поддержали идею создания национального мессенджера
Появление в России национального мессенджера - «это очень здорово», но он должен быть конкурентноспособным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такой национальный мессенджер «не должен уступать зарубежным аналогам», которых очень много и «все они доступны».
Также он отметил, что лучше, если таких отечественных программ будет несколько.
«Должна быть конкуренция... мессенджеры во всем мире развиваются только в условиях весьма и весьма жёсткой конкуренции», - заключил представитель Кремля.
Ранее американский рэпер Снуп Догг открыл официальный канал в мессенджере Telegram, сообщает телеканал 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru