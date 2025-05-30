В Кремле поддержали идею создания национального мессенджера

По его словам, такой национальный мессенджер «не должен уступать зарубежным аналогам», которых очень много и «все они доступны».

Также он отметил, что лучше, если таких отечественных программ будет несколько.

«Должна быть конкуренция... мессенджеры во всем мире развиваются только в условиях весьма и весьма жёсткой конкуренции», - заключил представитель Кремля.

Ранее американский рэпер Снуп Догг открыл официальный канал в мессенджере Telegram, сообщает телеканал 360.ru.

