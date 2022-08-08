«Продают данные»: IT-специалисты предложили властям создать свой VPN-сервис

Ранее в московском метро заметили плакат, в котором предупреждают об опасности VPN. Сервисы сравнили с ворами-карманниками, намекая, что те крадут данные пользователей. Геллер считает, что подобная реклама вряд ли повлияет на сознательность пользователей.

«Идет кампания по дискредитации VPN, ведь эту технологию можно использовать как во благо, так и во вред. Из-за сложившейся ситуации в мире популярность сервиса растет. Появилось много компаний, ворующих данные пользователей, которые затем продаются на черных Data-биржах мошенникам. Распознать их непрофессионалу практически невозможно. Если сервис «бесплатный», то значит, мы платим своими персональными данными, паролями от банковских карт. Хороший VPN – это который создан самим человеком. С помощью друга-программиста любой сможет его создать. Если решили установить сервис, то посмотрите, как давно существует компания, изучите отзывы», - советует Геллер.

Собеседник «Радиоточки НСН» сомневается, что подобными плакатами можно решить проблему. Взамен он предлагает властям подумать над собственным сервисом.

«Хорошо бы государству заняться этим вопросом и создать безопасный VPN-сервис. Проблема действительно большая, а повлияют ли подобные плакаты на ее решение, я не знаю», - сказал Геллер.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью НСН рассказал, что Россия готова к переходу на отечественное программное обеспечение, которое с легкостью заменит все привычные аналоги по функционалу. На сегодняшний день российские системы даже превосходят Microsoft в сфере офисного ПО.

