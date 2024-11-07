Шадаев: «VK Видео» станет вторым российским видеосервисом для предустановки

«VK Видео» станет вторым российским видеосервисом, который будет обязательно предустановлен на все, продаваемые на территории РФ, устройства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.

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Минцифры в ноябре 2024 года вместо одного обязательного предустановленного российского видеосервиса предложило устанавливать два. С 1 января 2024 года единственным российским обязательным видеосервисом был Rutube.

Ранее Шадаев заявил, что осенью в России могут ввести сбор за использование зарубежного ПО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
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