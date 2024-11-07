Шадаев: «VK Видео» станет вторым российским видеосервисом для предустановки
7 ноября 202412:31
«VK Видео» станет вторым российским видеосервисом, который будет обязательно предустановлен на все, продаваемые на территории РФ, устройства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.
Минцифры в ноябре 2024 года вместо одного обязательного предустановленного российского видеосервиса предложило устанавливать два. С 1 января 2024 года единственным российским обязательным видеосервисом был Rutube.
Ранее Шадаев заявил, что осенью в России могут ввести сбор за использование зарубежного ПО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru