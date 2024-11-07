Шадаев: «VK Видео» станет вторым российским видеосервисом для предустановки

Минцифры в ноябре 2024 года вместо одного обязательного предустановленного российского видеосервиса предложило устанавливать два. С 1 января 2024 года единственным российским обязательным видеосервисом был Rutube.

Ранее Шадаев заявил, что осенью в России могут ввести сбор за использование зарубежного ПО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

