Шадаев: в России установлено более 1 миллиона видеокамер

В России установлено и действуют более 1 миллиона камер видеонаблюдения, причем каждая третья задействована в системе распознавания лиц, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Очередная лазейка»: Новые требования к дорожным камерам назвали грабежом

По его словам, они установлены вдоль дорог, на объектах транспорта и общественных местах.

«Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера», - уточнил он.

По словам министра, в 14 регионах страны сейчас ведется внедрение систем обработки фото- и видеоизображений дорог и объектов благоустройства.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев назвал хорошим знаком замедление роста зарплат IT-специалистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ДорогиОбщественный ТранспортРоссияВидеонаблюдениеВидео

Горячие новости

Все новости

партнеры