Шадаев: в России установлено более 1 миллиона видеокамер
В России установлено и действуют более 1 миллиона камер видеонаблюдения, причем каждая третья задействована в системе распознавания лиц, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.
По его словам, они установлены вдоль дорог, на объектах транспорта и общественных местах.
«Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера», - уточнил он.
По словам министра, в 14 регионах страны сейчас ведется внедрение систем обработки фото- и видеоизображений дорог и объектов благоустройства.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев назвал хорошим знаком замедление роста зарплат IT-специалистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru