«Очередная лазейка»: Новые требования к дорожным камерам назвали грабежом

Разрешение ставить камеры на дорогах с любой частотой для «устранения очага аварийности» приведет к грабежу водителей за счет штрафов, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минтранс подготовил очередную редакцию ужесточенных требований к комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Постановление кабмина должно вступить в силу 1 сентября, одновременно с № 197–ФЗ. Параллельно в проект постановления Минтранс добавил запрет на установку камер, фиксирующих скорость, ближе чем на 1 км друг от друга в населенных пунктах и ближе чем на 5 км – за городом. Пункт подразумевает и исключение – камеры можно ставить с любой частотой, если они нужны для устранения очага аварийности или если этого требует ГИБДД. Крохмаль считает, что подобное исключение позволит обходить «все зримые нормы».