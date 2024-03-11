«Очередная лазейка»: Новые требования к дорожным камерам назвали грабежом
Цель Минтранса – увеличить обороты по сбору штрафов с водителей, отметил в эфире НСН Константин Крохмаль.
Разрешение ставить камеры на дорогах с любой частотой для «устранения очага аварийности» приведет к грабежу водителей за счет штрафов, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минтранс подготовил очередную редакцию ужесточенных требований к комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Постановление кабмина должно вступить в силу 1 сентября, одновременно с № 197–ФЗ. Параллельно в проект постановления Минтранс добавил запрет на установку камер, фиксирующих скорость, ближе чем на 1 км друг от друга в населенных пунктах и ближе чем на 5 км – за городом. Пункт подразумевает и исключение – камеры можно ставить с любой частотой, если они нужны для устранения очага аварийности или если этого требует ГИБДД. Крохмаль считает, что подобное исключение позволит обходить «все зримые нормы».
«Это легализованная лазейка междуведомственных служб, которая позволяет обходить то, о чем несколько лет назад говорил на Госсовете по транспорту президент России. Он говорил: "Хватит грабить народ!", имея в виду водителей. Это повлияло на улучшение ситуации и камеры стали меньше штрафовать… Но новая лазейка будет направлена в каких-то случаях на то, чтобы обходить все зримые нормы. Можно просто сфотографировать какую-то дырку на асфальте и напичкать камеры через каждые 10 метров. Цель этого – увеличить обороты по сбору штрафов. Учитывая, что количество штрафов достаточно огромное, многие забывают, что из многомиллиардных выписанных штрафов больше половины – спорные. Многие водители платят деньги и не идут оспаривать в суд, потому что дороже выйдет», – сказал Крохмаль.
По его словам, нужно создать комиссию, которая контролировала бы законность установки камер с любой частотой. Также Крохмаль заявил, что нужно увеличить штрафы для компаний за неправильную установку камер до 10 миллионов рублей.
«Нужно создавать специальную комиссию, которая будет контролировать решение этого вопроса на территории России. Причем контролировать экспертами, должны присутствовать действительно авторитетные специалисты. При возникновении жалоб должны мгновенно реагировать на неправильную установку. Главный момент – нужно увеличить штрафы за неправильную установку со стороны компаний, которые этим занимаются. То есть, если фирма установила камеру даже с учетом всех согласований, но нарушая определенные нормы, штраф должен быть не 10 тысяч и не 100 тысяч рублей, а 10 миллионов рублей… Повторный штраф – отзыв лицензии. Тогда ситуация будет в нормальном правовом поле и не будет злоупотреблений», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения ПДД в России в 2023 году, составила почти 141 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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