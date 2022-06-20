Шадаев: В России не будут вводить наказание за использование VPN

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого», — подчеркнул Шадаев, заверив, что россияне в будущем сохранят возможность пользоваться VPN.

Также министр поделился мнением, что использование VPN-сервисов может создавать неудобства для граждан. Как отметил Шадаев, многие российские сайты, которые ранее подвергались атакам из-за рубежа, работают только у пользователей с местным IP-адресом, и зайти на эти ресурсы с включенным VPN не получится.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что работа VPN-сервисов, нарушающих законодательство, будет ограничена. Ведомство назвало средства обхода блокировок противоправного контента угрозой, отмечает телеканал «360».

