Шадаев: Уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить
Граждане смогут отключить уведомление о получении повестки для явки в военкомат на портале госуслуг. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
Слова главы Минцифры приводит РИА Новости. Как отметил Шадаев, уведомление о выписанной россиянину повестке будет приходить в личный кабинет на «Госуслугах», если пользователь «сам не отключит эту функцию».
При этом оповещения о применении каких-либо ограничительных мер будут приходить пользователям портала всегда.
Госдума во вторник приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Перечень будут составлять в автоматизированном режиме, отмечает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru