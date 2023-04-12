Шадаев: Уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить

Слова главы Минцифры приводит РИА Новости. Как отметил Шадаев, уведомление о выписанной россиянину повестке будет приходить в личный кабинет на «Госуслугах», если пользователь «сам не отключит эту функцию».

При этом оповещения о применении каких-либо ограничительных мер будут приходить пользователям портала всегда.

Госдума во вторник приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Перечень будут составлять в автоматизированном режиме, отмечает РИА ФАН.

