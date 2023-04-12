Россияне смогут проверить право на отсрочку от призыва на «Госуслугах»

«В личном кабинете ... каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учете и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он ... сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок», — приводит слова министра РИА Новости.

Шадаев указал, что уведомление о выписанной повестке придет в личный кабинет на «Госуслугах».

Накануне Госдума приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, напоминает РИА ФАН. Кроме того, документ предполагает ряд ограничений для граждан, подлежащих призыву, и уклонистов.

