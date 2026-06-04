Минцифры: Россия разрабатывает национального ИИ-ассистента

По его словам, такой проект может быть реализован на базе «Госуслуг».

Министр отметил, что такой ИИ-ассистент законодательно получит возможность взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами, «чтобы обслуживать бытовые потребности человека».

«Мы серьёзно задумались об этом», - заключил он.

Ранее Шадаев пообещал, что к 2030 году доступ к скоростному интернету получат 97% жителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

