Минцифры: Россия разрабатывает национального ИИ-ассистента

Россия разрабатывает прототип национального ИИ-ассистента для предоставления услуг населению. Как пишет RT, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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По его словам, такой проект может быть реализован на базе «Госуслуг».

Министр отметил, что такой ИИ-ассистент законодательно получит возможность взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами, «чтобы обслуживать бытовые потребности человека».

«Мы серьёзно задумались об этом», - заключил он.

Ранее Шадаев пообещал, что к 2030 году доступ к скоростному интернету получат 97% жителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ТехнологииМинцифрыГосуслугиИскусственный Интеллект

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