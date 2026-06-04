Минцифры: Россия разрабатывает национального ИИ-ассистента
Россия разрабатывает прототип национального ИИ-ассистента для предоставления услуг населению. Как пишет RT, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
По его словам, такой проект может быть реализован на базе «Госуслуг».
Министр отметил, что такой ИИ-ассистент законодательно получит возможность взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами, «чтобы обслуживать бытовые потребности человека».
«Мы серьёзно задумались об этом», - заключил он.
Ранее Шадаев пообещал, что к 2030 году доступ к скоростному интернету получат 97% жителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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