Шадаев: Apple без объяснений ограничила доступ к «Максу» для 20 млн пользователей
Корпорация Apple удалила мессенджер «Макс» из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 млн пользователей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.
По словам министра, компания не предоставила «никаких на эту тему объяснений, пояснений». Шадаев отметил, что ежедневная аудитория «Макс» превышает 60 млн человек, около 25-30% из них - пользователи устройств на базе iOS.
«Таким решением компания Apple огранила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин», - указал министр.
Ранее «Макс» пропал из поисковой выдачи магазина Apple, при переходе по прямым ссылкам система уведомляет о недоступности сервиса в регионе пользователя. В пресс-службе компании VK подтвердили факт блокировки загрузки.
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