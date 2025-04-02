Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве

По словам блогера, он «никогда не действовал со злыми намерениями».



«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ. А также горжусь теми, кому эти курсы помогли и стали источником роста бизнеса», - сказал блогер.



Напомним, Шабутдинов является основателем «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Блогера задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в более 70 эпизодах мошенничества. По версии следствия, люди покупали у блогера образовательный курс стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей, поведясь на обещания блогера начать впоследствии хорошо зарабатывать. Однако желаемых результатов они так и не достигли.

Ранее жительнице Тюмени удалось отсудить у компании Шабутдинова два миллиона рублей за бесполезные курсы, напоминает «Свободная пресса».

