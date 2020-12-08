Сформирован список российского ПО для предустановки на устройства
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило перечень программного обеспечения российского производства для предустановки на продаваемые в стране гаджеты, сообщает РИА «Новости».
В список попало около 30 приложений, которые отобраны на основе рейтинга популярности программ, подтвержденного независимыми аудиторами. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов лидируют разработки компании «Яндекс», в категориях «электронная почта» и «новостной агрегатор» — Mail.Ru Group, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также на гаджеты будут устанавливать приложение портала «Госуслуги» и платежной системы «Мир».
Тем временем, обязательную предустановку российского программного обеспечения на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Предложение объясняется неготовностью производителей техники и ритейлеров перейти к 1 января на новые правила работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru