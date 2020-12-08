Сформирован список российского ПО для предустановки на устройства

Тем временем, обязательную предустановку российского программного обеспечения на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Предложение объясняется неготовностью производителей техники и ритейлеров перейти к 1 января на новые правила работы.

