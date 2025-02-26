СФ одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
26 февраля 202513:24
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru