СФ одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Материнский КапиталСовет Федерации РФ

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