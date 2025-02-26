В Госдуме ответили, есть ли возможность повысить маткапитал до 1 млн рублей
Увеличить материнский капитал за третьего ребенка в России в ближайшем будущем вряд ли удастся, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит NEWS.ru.
Бессараб объяснила, что на ближайшие три года рассчитан «дефицитный бюджет», и корректировки происходят очень сложно.
«Думаю, что вряд ли это возможно с учетом того, что уже бюджетный период начат. И сегодня корректировка достаточно сложная», - уточнила она.
Также Бессараб напомнила, что сейчас Россия находится под санкциями, а также заявила, что если следить за начислением маткапитала, то за третьего и следующего ребенка россиянам начисляют почти миллион рублей. Такая сумма выходит при учете, что на первого ребенка деньги получены не были.
Ранее Росстат и эксперты Общественной палаты в своем новом докладе заявили, что для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет предлагается увеличить с 450 тысяч до 1 млн рублей размер выплаты семьям по всей стране на погашение основного долга и процентов по ипотеке, если у них 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области
- В шорт-лист XII премии АПКиТ вошли 33 проекта
- Гарик Сукачев объявил о завершении работы над сценарием фильма о Донбассе
- Системы «Билайна» подверглись кибератаке
- В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину
- В Брянской области два человека пострадали при атаке БПЛА
- Российский экспорт мороженой сельди вырос в шесть раз
- В Госдуме ответили, есть ли возможность повысить маткапитал до 1 млн рублей
- В Белоруссии ратифицировали договор с РФ о гарантиях безопасности
- В Кремле не обсуждают тему отмены моратория на смертную казнь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru