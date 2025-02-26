В Госдуме ответили, есть ли возможность повысить маткапитал до 1 млн рублей

«Думаю, что вряд ли это возможно с учетом того, что уже бюджетный период начат. И сегодня корректировка достаточно сложная», - уточнила она.

Также Бессараб напомнила, что сейчас Россия находится под санкциями, а также заявила, что если следить за начислением маткапитала, то за третьего и следующего ребенка россиянам начисляют почти миллион рублей. Такая сумма выходит при учете, что на первого ребенка деньги получены не были.

Ранее Росстат и эксперты Общественной палаты в своем новом докладе заявили, что для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет предлагается увеличить с 450 тысяч до 1 млн рублей размер выплаты семьям по всей стране на погашение основного долга и процентов по ипотеке, если у них 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

