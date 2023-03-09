«Компенсации не будет»: Названы последствия сбоя в работе Яндекс Еды

Яндекс никак не компенсирует ресторанам простой доставки из-за технических сбоев, рассказал ресторатор Сергей Миронов в эфире НСН.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН рассказал, что рестораны не получат никакой компенсации за простой из-за сбоя в работе сервисов Яндекса.

Сегодня, 9 марта, многие пользователи не могли оформить доставку еды в сервисах Яндекса. Работники общепита также сообщали о пропаже заказов в доставку. Миронов утончил, что никто никакой компенсации не требует.

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«Компенсацию никто и не заплатит, так как это технический сбой. В договоре с Яндексом ни у кого нет варианта компенсации от Яндекса при отсутствии доставки», - заявил ресторатор.

По его словам, довольно сложно подсчитать потери общепита за час отсутствия доставок.

«Расходы и потери у всех разные. Если это ресторан, который полностью работает на доставке от Яндекса, то ему проблематично, если у ресторана есть и собственная доставка, и от Яндекса, то заведение пострадает минимально. Более того, какие-то клиенты Яндекса во время сбоя найдут собственные доставки каких-либо ресторанов и переключатся на нее. Опять-таки, есть рестораны, у которых 2-3 доставки в день, а есть заведения с 50-60 доставок в день. Расходы у всех разные. Обычно на доставку ориентированы три категории – пицца, суши, бургеры. Вот для них остановка доставки может быть критичной, но зачастую, опять же, у крупных ресторанов есть своя доставка», - заключил собеседник НСН.

Ранее ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке, объяснив это риском больших убытков.

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ТЕГИ:СбойРесторанЕдаЯндекс
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