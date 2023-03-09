«Компенсации не будет»: Названы последствия сбоя в работе Яндекс Еды
Яндекс никак не компенсирует ресторанам простой доставки из-за технических сбоев, рассказал ресторатор Сергей Миронов в эфире НСН.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН рассказал, что рестораны не получат никакой компенсации за простой из-за сбоя в работе сервисов Яндекса.
Сегодня, 9 марта, многие пользователи не могли оформить доставку еды в сервисах Яндекса. Работники общепита также сообщали о пропаже заказов в доставку. Миронов утончил, что никто никакой компенсации не требует.
«Компенсацию никто и не заплатит, так как это технический сбой. В договоре с Яндексом ни у кого нет варианта компенсации от Яндекса при отсутствии доставки», - заявил ресторатор.
По его словам, довольно сложно подсчитать потери общепита за час отсутствия доставок.
«Расходы и потери у всех разные. Если это ресторан, который полностью работает на доставке от Яндекса, то ему проблематично, если у ресторана есть и собственная доставка, и от Яндекса, то заведение пострадает минимально. Более того, какие-то клиенты Яндекса во время сбоя найдут собственные доставки каких-либо ресторанов и переключатся на нее. Опять-таки, есть рестораны, у которых 2-3 доставки в день, а есть заведения с 50-60 доставок в день. Расходы у всех разные. Обычно на доставку ориентированы три категории – пицца, суши, бургеры. Вот для них остановка доставки может быть критичной, но зачастую, опять же, у крупных ресторанов есть своя доставка», - заключил собеседник НСН.
Ранее ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке, объяснив это риском больших убытков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Отправившийся в ДНР рэпер Птаха вышел на связь
- Рэпер Птаха назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР
- РФС: товарищеский матч сборных России и Ирака по футболу перенесли в Петербург
- СМИ: на Бали задержали телеведущего Михаила Шаца*
- МИД считает противозаконным отказ США выдать визы представителям РФ, собиравшимся в ООН
- Мужчина в метро столкнул подростка под движущийся поезд
- Связанный с делом Сафронова политолог Воронин получил 13 лет колонии за госизмену
- Актёр Сергей Гармаш отравился
- СМИ: В Пулково аварийно сел самолет из-за отказа двигателя
- Президент Чехии Петр Павел официально вступил в должность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru