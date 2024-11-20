СМИ: Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за драки на борту

Причиной стала драка на борту, которую начал один из пассажиров в военной форме. После того, как стало понятно, что силами экипажа воздушного судна справиться с дебоширом не получиться, командир самолета принял решение посадить его на запасной аэродром в Улан-Удэ.

Ранее летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в аэропорт Ташкента из-за больного россиянина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

