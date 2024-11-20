СМИ: Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за драки на борту
20 ноября 202416:58
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Читу совершил экстренную посадку Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Причиной стала драка на борту, которую начал один из пассажиров в военной форме. После того, как стало понятно, что силами экипажа воздушного судна справиться с дебоширом не получиться, командир самолета принял решение посадить его на запасной аэродром в Улан-Удэ.
Ранее летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в аэропорт Ташкента из-за больного россиянина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru