СМИ: Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за драки на борту

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Читу совершил экстренную посадку Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Причиной стала драка на борту, которую начал один из пассажиров в военной форме. После того, как стало понятно, что силами экипажа воздушного судна справиться с дебоширом не получиться, командир самолета принял решение посадить его на запасной аэродром в Улан-Удэ.

Ранее летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в аэропорт Ташкента из-за больного россиянина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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