Северную и южную стороны Севастополя свяжет вантовый мост

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту.

Планируется, что в ходе реализации проекта будет построен вантовый мост и подходы к нему общей протяженностью 4 километра. На мосту и подходах будет обустроено четыре полосы движения – по две в каждом направлении. Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, сообщает Крымское информационное агентство.

Напомним, автомобильное движение через Керченский пролив запущено 16 мая 2018 года. За неделю – с момента запуска грузового движения по Крымскому мосту – там проехали десять тысяч грузовиков. Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.

Как заявил НСН режиссер Карен Шахназаров, «это, конечно, огромное достижение наших инженеров и рабочих. Я думаю, что это имеет очень большое моральное значение вообще для нашего народа, потому что, в общем-то, последние 25 лет нам очень часто говорили какие мы никчемные. Мост это вообще хорошее сооружение — оно соединяет. Народу надо показывать его возможности. Он должен верить и видеть, что он может очень многое сделать».

