Севастополь лидирует в рейтинге регионов по росту преступности

Севастополь возглавил рейтинг регионов России по росту преступности на душу населения по итогам 2020 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

В 50 регионах России вырос уровень преступности

Известно, что по итогам 2020 года преступность в Севастополе выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. На втором месте Санкт-Петербург (+26%), на третьем - Ленинградская область (+13%), отмечает Газета.ru.

Снижение преступности и улучшение криминогенной обстановки зафиксированы в Чечне (-17%), Северной Осетии (-15%) и Адыгея (-12,4%).

Ранее руководителей следственных управлений Следственного комитета по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям отстранили от должностных обязанностей на время служебной проверки. Как передает РБК, проверка потребовалась из-за снижения показателей по основным направлениям.

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ФОТО: pixabay.com
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