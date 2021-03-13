Севастополь лидирует в рейтинге регионов по росту преступности

Известно, что по итогам 2020 года преступность в Севастополе выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. На втором месте Санкт-Петербург (+26%), на третьем - Ленинградская область (+13%), отмечает Газета.ru.

Снижение преступности и улучшение криминогенной обстановки зафиксированы в Чечне (-17%), Северной Осетии (-15%) и Адыгея (-12,4%).

Ранее руководителей следственных управлений Следственного комитета по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям отстранили от должностных обязанностей на время служебной проверки. Как передает РБК, проверка потребовалась из-за снижения показателей по основным направлениям.

