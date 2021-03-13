Севастополь лидирует в рейтинге регионов по росту преступности
Севастополь возглавил рейтинг регионов России по росту преступности на душу населения по итогам 2020 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.
Известно, что по итогам 2020 года преступность в Севастополе выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. На втором месте Санкт-Петербург (+26%), на третьем - Ленинградская область (+13%), отмечает Газета.ru.
Снижение преступности и улучшение криминогенной обстановки зафиксированы в Чечне (-17%), Северной Осетии (-15%) и Адыгея (-12,4%).
Ранее руководителей следственных управлений Следственного комитета по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям отстранили от должностных обязанностей на время служебной проверки. Как передает РБК, проверка потребовалась из-за снижения показателей по основным направлениям.
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