«Сетка убита». Эрнст рассказал о судьбе телевидения в эпоху интернета
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объяснил, какие глобальные изменения происходят на телевидении и почему оно не может устареть, сообщает РИА Новости.
«Единственное глобальное изменение в том, что у телевидения была "сетка" и все каналы бились через программирование, кто сделает более хитрую "сетку" с более точным продуктом. Сейчас из-за того, что интернет позволяет смотреть отложено тогда, когда тебе нужно, "сетка" убита», - сказал Эрнст
По его мнению, история с сеткой устаревает, но «телевидение само по себе не может устареть», поскольку у людей остается потребность смотреть и обсуждать «что-то общее».
Ранее политический деятель и писатель Захар Прилепин предлагал «забить досками наглухо» российское телевидение, отрегаировав таким образом на участие в ток-шоу «скопинского маньяка».
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