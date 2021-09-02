«Сетка убита». Эрнст рассказал о судьбе телевидения в эпоху интернета

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объяснил, какие глобальные изменения происходят на телевидении и почему оно не может устареть, сообщает РИА Новости.

«Единственное глобальное изменение в том, что у телевидения была "сетка" и все каналы бились через программирование, кто сделает более хитрую "сетку" с более точным продуктом. Сейчас из-за того, что интернет позволяет смотреть отложено тогда, когда тебе нужно, "сетка" убита», - сказал Эрнст

По его мнению, история с сеткой устаревает, но «телевидение само по себе не может устареть», поскольку у людей остается потребность смотреть и обсуждать «что-то общее».

Ранее политический деятель и писатель Захар Прилепин предлагал «забить досками наглухо» российское телевидение, отрегаировав таким образом на участие в ток-шоу «скопинского маньяка».

