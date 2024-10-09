Сеть «Вкусно - и точка» посетил миллиард гостей

Уточняется, что юбилейный заказ был оформлен 14 сентября в Самаре. Это произошло через два года, три месяца и два дня с момента открытия сети.

«Один миллиард гостей... Это не просто большое число из нашей аналитики. Это показатель того, насколько усердно работают наши сотрудники, чтобы гости возвращались к нам каждый день», — заявил генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

В сообщении говорится, что в миллиардный чек вошли 10 позиций. В целом же по этому показателю лидируют жители Темрюка в Краснодарском крае - в среднем шесть позиций в одном заказе.

Ранее куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что название сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» не отражает того ощущения счастья, которое нес в себе бренд «Макдоналдс».

