Сеть «Вкусно - и точка» посетил миллиард гостей
Сеть «Вкусно - и точка» посетил миллиард гостей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что юбилейный заказ был оформлен 14 сентября в Самаре. Это произошло через два года, три месяца и два дня с момента открытия сети.
«Один миллиард гостей... Это не просто большое число из нашей аналитики. Это показатель того, насколько усердно работают наши сотрудники, чтобы гости возвращались к нам каждый день», — заявил генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев.
В сообщении говорится, что в миллиардный чек вошли 10 позиций. В целом же по этому показателю лидируют жители Темрюка в Краснодарском крае - в среднем шесть позиций в одном заказе.
Ранее куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что название сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» не отражает того ощущения счастья, которое нес в себе бренд «Макдоналдс».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru