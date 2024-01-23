Сеть суши «Ёбидоёби» обязали сменить название

Отмечается, что ВС поддержал аналогичное решение Арбитражного суда Красноярского края, который в апреле 2023 года назвал наименование сети «противоречащим принципам гуманности и морали».

«Находясь в информационном поле неограниченного числа лиц, с существенной долей вероятности слово вызовет ассоциации с бранной ненормативной лексикой русского языка», — указали в арбитраже.

Компания попыталась объяснить, что «Ёбидоёби», в переводе с японского, означает «День недели — суббота», однако суд остался непреклонен.

Ранее в городе Крымске Краснодарского края после жалоб жителей убрали баннер компании «Ёбидоёби», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

