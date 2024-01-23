Сеть суши «Ёбидоёби» обязали сменить название
Верховный суд (ВС) РФ обязал суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВС поддержал аналогичное решение Арбитражного суда Красноярского края, который в апреле 2023 года назвал наименование сети «противоречащим принципам гуманности и морали».
«Находясь в информационном поле неограниченного числа лиц, с существенной долей вероятности слово вызовет ассоциации с бранной ненормативной лексикой русского языка», — указали в арбитраже.
Компания попыталась объяснить, что «Ёбидоёби», в переводе с японского, означает «День недели — суббота», однако суд остался непреклонен.
Ранее в городе Крымске Краснодарского края после жалоб жителей убрали баннер компании «Ёбидоёби», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат предложил называть маркетплейсы «виртуальной торговой площадкой»
- Россиянин Ермаков попал в санкционный список США по кибербезопасности
- Немецкий суд признал ложью публикации Forbes об Усманове
- Швеция отказалась вести переговоры с Венгрией о НАТО
- Психолог рассказал, как почерк позволяет определить характер человека
- Депутат Матвеев объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»
- Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко до конца недели
- Энтони Хопкинс опубликует мемуары, а его жена снимет о нем документальный фильм
- Сын Бари Алибасова признался, что не знал о свадьбе отца
- Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Матвеева из Госдумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru