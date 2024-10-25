Сеть «О'Кей» окажет поддержку пострадавшим при нападении в Санкт-Петербурге

Пострадавшим в результате нападения в магазине «О'Кей» в Санкт-Петербурге будет оказана поддержка. Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.

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В сообщении говорится, что речь идёт о поддержке, связанной с расходами на медицинскую и психологическую помощь.

«Мы выражаем благодарность нашим покупателям, персоналу и охране магазина за их самоотверженные действия по задержанию нападавшего. Отличившиеся сотрудники магазина и ЧОП будут поощрены», - добавили в компании, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что четыре человека были госпитализированы с ранениями после нападения мужчины с ножом в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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