СМИ: Напавший на гипермаркет в Петербурге мужчина ранил охранника

Охранник был ранен агрессивным покупателем, напавшим на посетителей гипермаркета «О'Кей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Полиция задержала напавшего на людей с ножом в Санкт-Петербурге

Издание ссылается на сотрудника службы «Гранит», по словам которого неизвестный нанёс охраннику два удара ножом.

Также отмечается, что злоумышленника задержали ещё до приезда полиции.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что четыре человека были госпитализированы с ранениями после нападения мужчины с ножом в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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