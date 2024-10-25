СМИ: Напавший на гипермаркет в Петербурге мужчина ранил охранника
25 октября 202413:28
Охранник был ранен агрессивным покупателем, напавшим на посетителей гипермаркета «О'Кей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
Издание ссылается на сотрудника службы «Гранит», по словам которого неизвестный нанёс охраннику два удара ножом.
Также отмечается, что злоумышленника задержали ещё до приезда полиции.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что четыре человека были госпитализированы с ранениями после нападения мужчины с ножом в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru