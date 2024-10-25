СМИ: Напавший на гипермаркет в Петербурге мужчина ранил охранника

Издание ссылается на сотрудника службы «Гранит», по словам которого неизвестный нанёс охраннику два удара ножом.

Также отмечается, что злоумышленника задержали ещё до приезда полиции.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что четыре человека были госпитализированы с ранениями после нападения мужчины с ножом в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

