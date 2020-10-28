Сеть книжных магазинов «Республика» объявит о банкротстве из-за COVID-19
Сеть книжных магазинов «Республика» объявит о банкротстве из-за невозможности выполнять финансовые обязательства в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.
Как сообщили агентству в пресс-службе компании, коронавирус нанес «непоправимый ущерб финансовому состоянию» сети. В компании отметили, что пандемия вызвала снижение посещаемости с марта по июнь в магазинах, в некоторых магазинах спад доходил до 90%.
Уточняется, что объявление о банкротстве появится на портале «Федресурс» в ближайшее время.
Ранее директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Борис Воронин в ходе пресс-конференции НСН «Кредитная пандемия: Как россияне вернут рекордные долги?» заявил, что пока не начнется рост экономики, ситуация с просрочкой по банковским кредитам не улучшится.
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