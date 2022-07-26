Сеть фиксированной телефонной связи в ДНР перейдет на российский код
26 июля 202212:29
Сеть фиксированной телефонной связи Донецкой народной республики с 1 августа перейдет на российский код. Об этом сообщили в Министерстве связи ДНР.
«С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
При этом внутренние номера телефонов абонентов останутся прежними.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru