Сеть фиксированной телефонной связи в ДНР перейдет на российский код

Сеть фиксированной телефонной связи Донецкой народной республики с 1 августа перейдет на российский код. Об этом сообщили в Министерстве связи ДНР.

Донецк переходит на российский телефонный код

«С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

При этом внутренние номера телефонов абонентов останутся прежними.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНР
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