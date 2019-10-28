Сестёр Хачатурян уличили в нарушении меры пресечения

Сестер Хачатурян уличили в нарушении меры пресечения, которая применена к ним на время рассмотрения их дела по обвинению в убийстве отца. Как утверждают сосед и адвокаты потерпевшей стороны, девушки виделись друг с другом, вопреки запрету. Сообщается также, что день рождения одной из сестер - Марии – праздновался так бурно, что была вызвана полиция.

Однако адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе Телеканалом «360» опроверг эти утверждения. Юрист заявил, что они делаются с целью ужесточения меры пресечения девушкам. Между тем, соседи говорят, что Мария Хачатурян последнее время живет с молодым человеком и свободно уходитт из квартиры.