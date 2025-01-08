Сестра главы OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии

Сестра миллиардера и генерального директора OpenAI Сэма Альтмана подала иск, обвинив его в регулярном сексуальном насилии. Семья Альтманов назвала обвинения ложными, сообщило Reuters.

Энн Альтман заявила, что брат подвергал ее насилию на протяжении почти 10 лет, с 1997 по 2006 год. При этом в 1997 году ей было всего три года.

Подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT

Женщина потребовала выплатить ей более 75 тысяч долларов. Остальные члены семьи Альтманов выступили против иска. По их словам, обвинения абсолютно не соответствуют действительности, Энн выдвинула их ради денег.

Сэм Альтман — один из основателей OpenAI. После запуска ChatGPT его компания оценивается в 157 миллиардов долларов. Личное состояние бизнесмена, по версии Forbes, превышает миллиард долларов, передаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СудыСШАНасилиеОбвинения

Горячие новости

Все новости

партнеры