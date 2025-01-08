Сестра главы OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии

Женщина потребовала выплатить ей более 75 тысяч долларов. Остальные члены семьи Альтманов выступили против иска. По их словам, обвинения абсолютно не соответствуют действительности, Энн выдвинула их ради денег.



Сэм Альтман — один из основателей OpenAI. После запуска ChatGPT его компания оценивается в 157 миллиардов долларов. Личное состояние бизнесмена, по версии Forbes, превышает миллиард долларов, передаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».

