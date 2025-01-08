Подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT

Он отметил, что это первый известный случай использования ChatGPT в таких целях в США. Как полагают правоохранители, Ливельсбергер хотел с помощью ИИ выяснить, какое количество взрывчатки нужно для теракта и где купить необходимое количество фейерверков.

Представитель разработчика ChatGPT компании OpenAI прокомментировал ситуацию, заявив, что их модели искусственного интеллекта не предназначены для противоправных действий и предостерегают от совершения преступлений. Как отметили в организации, полученные Ливельсбергером ответы базировались на данных, находящихся в свободном доступе в Сети.

Ранее стало известно, что подозреваемый в теракте служил в Германии в подразделении, обучающем военнослужащих ВСУ, а также носил одежду с проукраинской символикой, пишет RT.

