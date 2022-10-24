Сервисы «Яндекса» готовятся к запуску доставки для «Вкусно - и точка»

Сервисы «Яндекса» - «Яндекс Еда» и Delivery Club - ведут работу над запуском доставки из сети «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, ранее гендиректор сети Олег Пароев сообщал о планах запустить доставку до конца текущего года.

Между тем, владелец «Вкусно - и точка» Александр Говор 24 октября заявил, что сеть не планирует организацию доставки еды из ресторанов.

