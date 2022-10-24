Говор: «Вкусно — и точка» не планирует организовывать доставку еды

Владелец «Вкусно - и точка» Александр Говор заявил, что сеть не планирует организацию доставки еды из ресторанов. Об этом он заявил в интервью LIFE.

По словам Говора, у ресторанов «забот хватает» без доставки. Между тем, он призвал других проявлять предпринимательскую инициативу и организовать доставку. «С радостью будем сотрудничать», - сказал он.

При этом в пресс-службе сети отметили, что доставка появится до конца текущего года.





