Говор: «Вкусно — и точка» не планирует организовывать доставку еды
24 октября 202219:43
Владелец «Вкусно - и точка» Александр Говор заявил, что сеть не планирует организацию доставки еды из ресторанов. Об этом он заявил в интервью LIFE.
По словам Говора, у ресторанов «забот хватает» без доставки. Между тем, он призвал других проявлять предпринимательскую инициативу и организовать доставку. «С радостью будем сотрудничать», - сказал он.
При этом в пресс-службе сети отметили, что доставка появится до конца текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 329 / сут.
Умерли
390 тыс.+89 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+8 329 / сут.
- Байден назвал вполне законным беспокойство о его возрасте
- Говор: «Вкусно — и точка» не планирует организовывать доставку еды
- За кражу гондолы в Венеции двум туристам грозит штраф до 15 тыс. евро
- Минобороны привело в готовность силы и средства на случай взрыва «грязной бомбы»
- Финляндия намерена к концу года прекратить грузовые железнодорожные перевозки в РФ
- СБУ опубликовала переговоры директора «Мотор Сич» Богуслаева с генералом из РФ
- Лавров назвал голословными опровержения Запада о «грязной бомбе»
- «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана и гололедицы
- Кадыров рассказал об успехах бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе
- Глава «Навтогаза» предрёк Украине «худшую в истории» зиму
24 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru