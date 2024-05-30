Сервисы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей
Российские сервисы проката самокатов «Whoosh», «Яндекс» и «МТС Юрент» увеличили штрафы за нарушение правил сервиса и ПДД до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Речь идет о штрафах за передачу управления самокатом ребенку, поездку пьяным, поездку с пассажиром, неспешивание на пешеходном переходе, а также за действия, которые привели к ДТП.
Теперь размеры штрафов будут варьироваться от 500 до 150 тысяч рублей. Суммы будут списываться с банковской карты.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отметила, что согласно внутренней статистике, пользователей, которые постоянно нарушают ПДД — не более 1%.
Ранее стало известно, что арендаторы электросамокатов в Москве получили около 50 тысяч штрафов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru