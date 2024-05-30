Сервисы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей

Речь идет о штрафах за передачу управления самокатом ребенку, поездку пьяным, поездку с пассажиром, неспешивание на пешеходном переходе, а также за действия, которые привели к ДТП.

Теперь размеры штрафов будут варьироваться от 500 до 150 тысяч рублей. Суммы будут списываться с банковской карты.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отметила, что согласно внутренней статистике, пользователей, которые постоянно нарушают ПДД — не более 1%.

Ранее стало известно, что арендаторы электросамокатов в Москве получили около 50 тысяч штрафов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

