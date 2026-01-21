Сервисы контроля глюкозы выведут из-под блокировок интернета

Онлайн-сервисы мониторинга уровня глюкозы будут включены в перечень исключений при возможных ограничениях интернета. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, отметив, что критически важные для людей с диабетом цифровые решения должны продолжать работу даже при блокировке мобильного трафика.

По его словам, соответствующее решение планируется ввести в действие в течение первых трех месяцев 2026 года. Это позволит медицинским системам, от которых напрямую зависит состояние пациентов, функционировать без перебоев в периоды ограничений связи.