Сервисы контроля глюкозы выведут из-под блокировок интернета

Онлайн-сервисы мониторинга уровня глюкозы будут включены в перечень исключений при возможных ограничениях интернета. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, отметив, что критически важные для людей с диабетом цифровые решения должны продолжать работу даже при блокировке мобильного трафика.

По его словам, соответствующее решение планируется ввести в действие в течение первых трех месяцев 2026 года. Это позволит медицинским системам, от которых напрямую зависит состояние пациентов, функционировать без перебоев в периоды ограничений связи.

Минцифры вновь дополнило «белый список» сайтов

Вопрос о включении приложений для диабетиков в так называемый «белый список» ранее поднимался во время программы «Итоги года». Журналистка из Белгорода обратила внимание на проблему сбоев в работе медицинских сервисов на фоне отключений интернета в приграничных регионах, после чего было предложено дать соответствующее поручение правительству.

В начале декабря в Госдуме также выступили с инициативой разрешить регионам по обращениям граждан расширять перечень сервисов, не подпадающих под блокировки. Депутаты направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву, указав, что действующий федеральный реестр не всегда учитывает реальные потребности населения, передает «Радиоточка НСН».

