Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры
31 октября 202310:38
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры на улицах, сообщили в столичном Дептрансе.
Отмечается, что они проработают до середины ноября. Их работу также могут продлить, если позволит погода.
Ранее в Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru