Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры

Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры на улицах, сообщили в столичном Дептрансе.

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Отмечается, что они проработают до середины ноября. Их работу также могут продлить, если позволит погода.

Ранее в Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ТранспортОбщественный ТранспортэлектросамокатМосква

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