Сервис «Зеленая кнопка» вошел в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Мобильный сервис «Зеленая кнопка» для природного туризма вошел в шорт-лист XXII национальной «Премии Рунета 2025» в номинации «ИТ в туризме», сообщает СМИ2.
Платформа была создана для туристов, посещающих особо охраняемые российские природные территории. Также она необходима и администрациям таких территорий, поскольку дает возможность оптимизировать и цифровизировать многие процедуры.
Сегодня приложение работает в национальном парке «Смоленское Поозерье» и на всех особо охраняемых территориях Камчатки. Туристы могут увидеть в приложении все авторизованные маршруты и специфические объекты. Данные отслеживают модераторы территории, которые могут исправлять их при необходимости. При чрезвычайных ситуациях туристы могут передать координаты в службу спасения, а модераторы — сообщить об экстренной ситуации в парке. Администрация может пользоваться приложением как цифровой экосистемой для контроля турпотоков, денег и популярных маршрутов с полным отслеживанием посещений.
Как отметил гендиректор «Зеленой кнопки» Александр Железняк, в 2025 году почти половина посетителей заповедных территорий Камчатки оформила разрешения именно через этот сервис. «В настоящий момент еще несколько территорий в процессе цифровизации. Надеемся, что к февралю мы обрадуем пользователей ещё двух регионов», — добавил он, назвав радостным событием попадание платформы в шорт-лист «Премии Рунета».
Церемония награждения лауреатов «Премии Рунета» пройдет в Доме Пашкова 14 декабря. Победителей определят экспертный совет и национальное голосование.
