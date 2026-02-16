Сервис «Зеленая кнопка» подключил туристов к новым нацпаркам России

Мобильная платформа для посещения особо охраняемых природных территорий «Зеленая кнопка» подключила туристов к новым локациям. Среди них национальные парки «Смоленское Поозерье» и «Угра» в Калужской области, а также три региональные территории Владимирской области: заказники «Дюкинский» и «Клязьминско-Лухский» и историко-ландшафтный комплекс «Боголюбовский луг».

Вскоре к приложению подключат еще четыре популярные заповедные территории Красноярского края: нацпарки «Столбы» и «Шушенский бор», Саяно-Шушенский заповедник и природный парк «Ергаки».

Проект зарождался как небольшое частное решение для одной природной территории, а затем начал масштабироваться, сообщил новостному агрегатору СМИ2 основатель и генеральный директор «Зеленой кнопки» Александр Железняк. Платформа позволяет дирекциям парков снизить нагрузку на инспекторский состав, а туристам — экономить время и легально находиться на маршрутах, не опасаясь штрафов. В экстренной ситуации путешественники благодаря платформе смогут передать спасателям свои точные координаты.

За год общее количество туристов, оформивших разрешения через «Зеленую кнопку», превысило 33 тысячи человек. Наибольшую динамику использования сервиса показала Камчатка: в 2025 году 41% туристов, посещающих природные парки региона, оформляли разрешения через мобильное приложение.

