Сервис Steam удалил запрещенные материалы со своих ресурсов

Платформа Steam удалила со своих ресурсов все запрещенные в РФ материалы по требованию Роскомнадзора (РКН), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дружественная и дисциплинированная»: В киберспорте заступились за Steam

По данным ведомства, с платформы были удалены свыше 260 материалов с противоправным контент. Уточняется, что 11 страниц с противоправным контентом были удалены компанией за прошедшую неделю.

В РКН добавили, что ссылки на 11 интернет-страниц, внесенных ранее в Реестр (запрещенной информации), будут из него исключены.

Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил НСН, что платформа Steam является одной из самых дружественных зарубежных площадок.

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ФОТО: ТАСС
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