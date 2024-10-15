Сервис Steam удалил запрещенные материалы со своих ресурсов
Платформа Steam удалила со своих ресурсов все запрещенные в РФ материалы по требованию Роскомнадзора (РКН), сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, с платформы были удалены свыше 260 материалов с противоправным контент. Уточняется, что 11 страниц с противоправным контентом были удалены компанией за прошедшую неделю.
В РКН добавили, что ссылки на 11 интернет-страниц, внесенных ранее в Реестр (запрещенной информации), будут из него исключены.
Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил НСН, что платформа Steam является одной из самых дружественных зарубежных площадок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru