Сервис «Работа в России» дополнят стажировками и практиками
Минтруд в сентябре планирует запустить на платформе «Работа в России» сервисы со стажировками и практиками, сообщает ТАСС.
Глава Минтруда Антон Котяков считает, что это позволить оценить практические навыки, полученные студентами. Новация коснется высшего и среднего специального обрахования.
«Функционал про стажировки и практики мы готовы запустить с 1 сентября», - пояснил Котяков.
На платформе «Работа в России» зарегистрированы 3,5 миллиона потенциальных работодателей, представлено около 2,5 миллиона вакансий.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в высшем образовании назрели серьезные изменения и нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. Преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк заявила НСН, что отказываться от Болонской системы в образовании не нужно.
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