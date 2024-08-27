Сервис Pinterest оштрафовали за отказ ограничить доступ к информации

Таганский суд Москвы признал фотохостинговый сервис Pinterest виновным в повторном отказе ограничить доступ к запрещённой информации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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По решению суда, компании Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) был выписан административный штраф в размере семи млн рублей.

О какой именно информации идёт речь в суде не уточнили.

Ранее Таганский суд Москвы на 3,5 млн рублей оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент, в котором содержалась информация о распитии алкогольных напитков и курении табачных изделий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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