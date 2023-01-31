Сервис OnlyFans закрыл доступ для россиян
Сервис подписки на контент OnlyFans закрыл доступ на свой ресурс для россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
При попытке зайти на портал пользователь получает уведомление об ошибке 403 (доступ запрещен). При этом сайт открывается через VPN.
Отмечается, что на сервисе OnlyFans публикуется, в том числе, весьма откровенный контент.
Ранее сервис стоковых фотографий Pixabay закрыл доступ для российских пользователей на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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