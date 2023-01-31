Сервис OnlyFans закрыл доступ для россиян

При попытке зайти на портал пользователь получает уведомление об ошибке 403 (доступ запрещен). При этом сайт открывается через VPN.

Отмечается, что на сервисе OnlyFans публикуется, в том числе, весьма откровенный контент.

Ранее сервис стоковых фотографий Pixabay закрыл доступ для российских пользователей на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

