Фотосток Pixabay закрыл доступ для россиян
Сервис стоковых фотографий Pixabay закрыл доступ для российских пользователей на фоне специальной военной операции на Украине.
При попытке зайти на веб-сайт Pixabay юзеры видят предупреждение о том, что сервис больше не доступен в России. Отмечается, что ресурс «решительно осуждает» происходящее на Украине.
Пользователи из РФ не смогут брать изображения из бесплатного фотобанка и размещать там свои работы. Pixabay часто использовался журналистами, графические дизайнеры, фотографами и моделями, на сайте было загружено более полумиллиона бесплатных изображений.
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