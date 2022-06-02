Фотосток Pixabay закрыл доступ для россиян

При попытке зайти на веб-сайт Pixabay юзеры видят предупреждение о том, что сервис больше не доступен в России. Отмечается, что ресурс «решительно осуждает» происходящее на Украине.

Пользователи из РФ не смогут брать изображения из бесплатного фотобанка и размещать там свои работы. Pixabay часто использовался журналистами, графические дизайнеры, фотографами и моделями, на сайте было загружено более полумиллиона бесплатных изображений.

