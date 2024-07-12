Сервис для знакомств TON Dating снизил стоимость подписки из-за жалоб

Сервис знакомств TON Dating, созданный на блокчейне Telegram The Open Network, предоставил скидку на подписку в размере 40%, сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что 85% пользователей сервиса – девушки. Для них TON Dating является бесплатным. При этом подписка для мужчин первоначально стоила 2 500 единиц виртуальной валюты Telegram Stars (5 700 рублей).

Когда женщины пожаловались на нехватку молодых людей, сервис принял решение о предоставлении временной скидки.

Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий заявил «Радиоточке НСН», что создатели TON Dating не ориентируются на россиян, поскольку цена подписки слишком высока для российского рынка.

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ФОТО: Пресс-служба TON Dating
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