Сервис для адаптации военных после СВО запустят на «Госуслугах»
Для адаптации военнослужащих после специальной военной операции на Украине Самарская область запустит сервис «Возвращение» на «Госуслугах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую кафедрой региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Наталью Полянскую.
«Еще одной важной жизненной ситуацией для нашей страны является возвращение к мирной жизни участников специальной военной операции. В Самарской области мы создали комплексные решения, сейчас внедряем его для пилотной категории - добровольцев-казаков. К концу первого квартала этого года мы запустим сервис «Возвращение» на портале госуслуг Самарской области», - отметила Полянская.
Агентство отмечает, что Самарская область впервые в стране разработала и запустила цифровую платформу социального паспорта военнослужащего и членов его семьи. «Она позволяет выявлять их потребности и оказывать всю необходимую поддержку. Сейчас в каждом самарском муниципалитете открыт центр психологической помощи и работают мобильные бригады психологов. Для их подготовки в регионе была разработана и уже стартовала образовательная программа», - цитирует Полянскую ТАСС.
Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН сообщил, что закупит на 800 тысяч евро современные бронежилеты для участников спецоперации на Украине.
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