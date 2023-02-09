Сервис для адаптации военных после СВО запустят на «Госуслугах»

«Еще одной важной жизненной ситуацией для нашей страны является возвращение к мирной жизни участников специальной военной операции. В Самарской области мы создали комплексные решения, сейчас внедряем его для пилотной категории - добровольцев-казаков. К концу первого квартала этого года мы запустим сервис «Возвращение» на портале госуслуг Самарской области», - отметила Полянская.



Агентство отмечает, что Самарская область впервые в стране разработала и запустила цифровую платформу социального паспорта военнослужащего и членов его семьи. «Она позволяет выявлять их потребности и оказывать всю необходимую поддержку. Сейчас в каждом самарском муниципалитете открыт центр психологической помощи и работают мобильные бригады психологов. Для их подготовки в регионе была разработана и уже стартовала образовательная программа», - цитирует Полянскую ТАСС.

Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН сообщил, что закупит на 800 тысяч евро современные бронежилеты для участников спецоперации на Украине.

